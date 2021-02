Consentement[s]

Des témoignages qui questionnent



« Ceci n’est pas un rapport scientifique ni une étude sociologique.

Ce n’est pas non plus un manuel avec des bonnes réponses.

Ceci est un recueil de témoignages : des histoires personnelles qui sont venues nous questionner sur notre rapport au consentement corporel. Aussi, les ressentis et prises de positions (claires ou pas), internes aux textes, ne représentent pas la vérité, mais la vérité de la personne qui écrit au moment où elle écrit. (...)

Ce recueil, c’est aussi une ouverture vers d’autres ressources liées à cette notion. Celles que nous connaissions, celles que nous avons découvertes, celles que nous avons envie de partager. »

Sommaire :

- Edito

- T’inquiète pas, c’est normal

- Le placard

- Disko

- Pourquoi, moi, féministe, bien à la page du consentement, j’ai fermé ma gueule ?

- Touche pas à mes cheveux !

- Consommer avec modération

- Trois fois rien

- Comme une voleuse

- Et mon corps a regretté

- Comme si de rien n’était

- Dix sept

- Contretemps

- Et maintenant ?

- Ressources