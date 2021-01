Mettre les mains dans sa merde

Ici, on parle (encore) de viol



Juin 2018. Un ami est accusé de viol sur notre lieu d’habitation.

Décembre 2020. Après deux ans de discussions, enquêtes et lectures, un texte arrive finalement à aboutir, qui restitue le chemin d’apprentissage, suivi tantôt individuellement, tantôt collectivement suite à cet épisode.

Ce texte répond aux préoccupations de celles et ceux qui connaissent des violeurs et/ou agresseurs, et qui souhaitent avancer avec eux s’il y a constat d’un dialogue possible. De nombreuses.x ami.es ont témoigné de viols et d’agressions – toutes le fait d’hommes, agressant autant des hommes que des femmes et personnes lgbtqi+. Des témoignages d’agressé.es, autant que des témoignages d’agresseurs. Or, non seulement, tourner le dos ou exclure systématiquement mes amis agresseurs de ma vie ne m’apporte pas satisfaction. Mais parler avec eux m’apprend.

Précisions : la non reconnaissance, la minimisation ou le déni des faits de la part de l’agresseur empêche le dialogue et prive la personne agressée d’outils pour surmonter son agression. La négation est une manifestation supplémentaire de la domination.

Ce texte concerne bien l’étape qui pourrait suivre la reconnaissance ; il s’adresse à des personnes qui se questionnent pour se reconstruire.

Il est difficile de réagir efficacement dans la douleur et la surprise.

L’urgence est d’entendre la personne qui exprime une souffrance, de répondre à ses besoins.

Comprendre pour réparer, sans émettre de jugement immédiat, cela demande bien plus de temps et de précautions.

Sommaire :

- « Victimes de viol, on vous croit »

- Viol, justice : quelles postures ?

- Ecueils

- In fine

- Bibliographie sélective