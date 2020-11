Un été à Berlin contre les expulsions et la gentrification

Retour d’expériences et perspectives - août 2020



"Durant l’été 2020, nous avons passé plusieurs semaines dans un House Project de Berlin, suite à l’invitation d’ami.es qui avaient déjà habité ici, pour aider les compagnon.nes sur place dans leur lutte contre l’expulsion de plusieurs lieux. Notre séjour s’est articulé autour de deux dates, celle de la manif du 1er août 2020 contre l’expulsion des projets menacés et celle du 7 août contre l’expulsion du bar collectif Syndikat. (...)

Afin de rendre compte au plus près de la lutte contre les expulsions, nous avons rassemblé des éléments de contexte, des textes sur la manière dont la lutte s’organise issus de blogs de collectifs, des appels à manifestations et actions directes et des communiqués d’actions publiés durant le temps de notre séjour.

L’idée d’écrire cette brochure provient des nombreuses discussions et réflexions que nous avons eu sur place, entre nous ou avec d’autres habitant.es : il nous a paru rapidement indispensable de partager ce que nous étions en train de découvrir, d’abord pour inciter à plus de solidarité internationale, mais aussi parce que les formes d’engagement et d’organisation rencontrées nous semblaient inspirantes."

Sommaire :

- Avant-propos

- Berlin, les House Projects et l’Interkiezionale

- Organiser la guerre sociale sans mouvement social

- Sur la défense collective et la répression

- Perspectives