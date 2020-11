Éclosion, explosion

Une biographie de mon sexe



« C’est seulement à ma naissance que ces organes furent identifiés chez moi comme femelles. On m’affubla alors du genre féminin et des traditionnels petits chaussons roses tricotés par ma grand-tante. Pour satisfaire l’officier d’état-civil, mes parents me donnèrent la version féminine du prénom qu’iels avaient choisi pour moi. Comme il est d’usage dans notre société, ces organes disparurent de mon anatomie pour tout le monde. Les petites filles n’ont pas de sexe. Ma perception de mon corps s’arrêtait en bas de mon ventre, en haut de mes cuisses, les deux étant reliés par une surface de peau lisse comme l’est l’entrejambe des poupées. Le pipi sortait de nulle part, passant directement de ma vessie à l‘extérieur de mon corps.

De l’éclosion d’un bébé chatte à l’explosion de ses possibles devenirs, ce texte est un documentaire, une (auto)biographie de mon sexe. »

Sommaire :

1. Genèse

2. Premières investigations

3. Règles

4. Rapports sexuels

5. Périnée

6. Spéculum

7. Ejaculation

8. Féminité

9. Testostérone