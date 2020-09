Jamais sans mon jaune

Retour sur plus d’un an de révolte des Gilets jaunes



Un récit du soulèvement des Gilets jaunes, de ses débuts en novembre 2018 jusqu’à la fin de l’année 2019.

« Les mémoires de luttes se perdent vite, si bien que quelques mois après leur commencement il est parfois difficile de se souvenir précisément de la succession des événements et de l’évolution si rapide et pourtant si vite intégrée du champ politique ouvert d’une société, des pratiques de sa police et de son gouvernement. Il est pourtant nécessaire de les restituer pour ceux qui ne les ont pas vécues, rediscuter de ce qui quelquefois diverge déjà dans nos mémoires et appréciations, et espérer pouvoir en tirer les fils d’un bilan critique. »

Sommaire :

- Une histoire vécue des Gilets Jaunes

- Les racines

- L’étincelle

- L’explosion des actes

- Le lent decrescendo

- L’été des Gilets Jaunes

- Automne 2019

- Un bilan provisoire