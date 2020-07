Je suis pas froid et hautain, je suis autiste

Pédagogie, analyses, et témoignage d’une personne autiste et trans



"Je suis trans et autiste. Dans cette brochure, je souhaite donner des informations de base sur ce qu’est l’autisme aux personnes non autistes. Je propose aussi une analyse de comment sont représenté-e-s et traité-e-s les autistes dans notre société, en prenant en compte notamment les enjeux de genre et de race. Enfin, je souhaite partager mon expérience de personne autiste, et visibiliser mes difficultés passées et présentes. Dans l’idéal, j’aimerais que cette brochure aide à démarrer un dialogue autour de l’autisme et du validisme dans les milieux féministe, queer, anarchiste, et militants en général.

J’espère que cette brochure évitera des jugements et davantage de violence contre les personnes autistes autour de vous. J’espère qu’elle vous donnera envie de vous remettre en question."

Sommaire

"Quand tu me juges" pages 6-7

C’est quoi l’autisme p. 8-19

Représentations de l’autisme dans la société p. 20-29

Témoignage sur mon autisme p. 30-35

Pistes pour les allié-e-s et les ami-e-s p. 36-39

Pour en savoir plus p. 40-41

Lexique p. 42-43