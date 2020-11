La révolte incendiaire de novembre 2005 en France et l’hypothèse insurrectionnelle



Réflexions anarchistes à propos de la vague incendiaire historique de novembre-décembre 2005, publiées initialement en 2010 dans la revue A Corps Perdu n°3.

Sommaire :

- Fausses questions

- ... et quelques réponses

- Pacification et révolte hexagonales

- Une révolte généralisée des banlieues ?

- Un langage commun : la destruction

- Groupes affinitaires et incendie volontaire

- Novembre 2005 et la question de l’insurrection