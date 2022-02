500 ans de résistance autochtone



Historique critique de la colonisation des Amériques depuis 1492 et de la résistance autochtone à cette colonisation jusqu’à 1992.

Sommaire :

- Avant-propos

- Introduction

- Le monde l’avant-Colomb

- Le début du génocide

- Expansion, exploitation et extermination

- L’invasion de l’Amérique du Nord

- Hégémonie : le rêve européen

- Catastrope : les Étast-Unis sont nés

- Révolutions au Nouveau-Monde

- La « destinée manifeste » et les « guerres indiennes » aux États-­Unis

- Esclavage des Africains, rébellion africaine et guerre de Sécession

- Construction et destruction noire

- La colonisation du Canada

- Extermination -­ assimilation : deux méthodes, un seul objectif

- La lutte du peuple pour la liberté

- Le combat pour un territoire

- Au nom de la résistance totale

- Notes de fin de document