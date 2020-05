infokiosques.net

Sortie de « B.A.BA du sexe entre meufs et personnes queer »



mis en ligne le 24 avril 2020.

Un groupe de meufs et personnes queer a bossé sur la traduction depuis l’anglais de Girl Sex 101, d’Allison Moon : un manuel de cul entre meufs (trans comme cis, bien entendu) mais aussi avec et entre personnes queer.

Il est publié aux éditions Goater, une petite maison d’édition militante de Rennes. Les pré-commandes sont closes pour le moment, mais vous pouvez quand même trouver pas mal d’infos sur le livre sur la page de la cagnotte.

Le livre est en vente auprès des éditions Goater à Rennes à 16 euro, plus quelques exemplaires à prix libre auprès des membres du collectif de trad et dans vos locaux militants préférés, sur Rennes, Nantes, Paris, Montpellier et bientôt Bruxelles !

Aussi, le premier tiers du livre est disponible en téléchargement, mis à dispo par l’éditeur.

En petit teaser, voilà ce que dit la 4ème de couv :

« Un guide unique, fun et technique

B.A.BA du sexe entre meufs et personnes queer est un livre unique en son genre. Ce guide plein d’humour, de classe et d’intelligence s’adresse aux femmes et à tou·tes celleux qui les aiment, quels que soient leur genre ou leurs identités. Les illustrations, les nombreux témoignages et les exemples concrets en font un livre tout aussi fun que les techniques qu’il contient !

L’autrice Allison Moon et 16 autres expert·es du cul, comme Nina Hartley, Sex Nerd Sandra, Tristan Taormino, Jiz Lee, Reid Mihalko, Julia Serano et tant d’autres, vous apprendront comment naviguer dans les méandres de la sexualité féminine. Les illustrations sont de KD Diamond.

Dans ce livre, vous trouverez :

à quoi peut ressembler l’anatomie sexuelle des femmes ;

des manières simples pour communiquer dans le feu de l’action ;

comment construire une « carte routière » des plaisirs de votre partenaire ;

les techniques indispensables pour faire un cunnilingus, utiliser un gode-ceinture, se servir de ses mains, et plus encore !

quelles positions prendre pour éviter de se fatiguer et générer la puissance nécessaire pour faire exploser de plaisir votre partenaire.

Quelle que soit votre expérience avant d’ouvrir ce livre, vous en sortirez plus confiant·e et outillé·e.

Alors attachez votre ceinture et préparez-vous au voyage !

Le B.A.BA du sexe entre meufs et personnes queer a été traduit depuis l’anglais par un collectif de femmes et de personnes queer féministes vivant en France, le collectif SexyTrad. Ses membres veulent mettre en avant des formes de sexualité qui donnent de la force aux minorités dont iels font partie. Iels s’investissent au quotidien dans des projets autour du consentement, du BDSM, des sexualités alternatives et de la lutte contre les violences faites aux femmes, aux personnes queer, et aux travailleuses et travailleurs du sexe. »