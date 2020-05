Stérilisation chirurgicale à visée contraceptive



Devant la quantité de fausses informations qui courent et tous les à prioris existants au sujet de la stérilisation à visée contraceptive est née l’initiative d’écrire ce petit guide. Il fait exclusivement référence au fonctionnement français, n’ayant pas assez d’informations à partager à propos d’autres pays et législations.

Le but ici, c’est d’offrir un support dans la démarche de stérilisation chirurgicale, en expliquant les différentes options et les droits qui les accompagnent, dans une optique bienveillante et inclusive.

Brochure écrite par une personne qui ne fait pas parti du milieu médical et qui fait des retours d’expérience personnels.