Trainstopping, intervention dans les transports ferroviaires

Blocage et sabotage du trafic ferroviaire dans le contexte du mouvement antinucléaire



Cette brochure accompagnant à l’origine une exposition permanente installée pas très loin de Bure, est un manuel revenant sur les différentes formes de lutte contre les transports nucléaires.

"L’exposition est consacrée au thème à multiples facettes du blocage et du sabotage des voies ; la résistance à l’un des points les plus sensibles de la logistique atomique. D’un point de vue artistique, nous documentons diverses formes d’action et techniques qui ont été conçues et développées au fil du temps par des personnes résistantes. L’exposition aborde également des questions telles que la sécurité, la responsabilité et la possibilité de communiquer sur de telles actions."

Sommaire :

Introduction p.1

Bienvenue ! p.3

A propos de cette exposition p.4

Les transports : le Talon d‘Achille de l‘industrie nucléaire p.5

Sûreté et sécurité p.6

Nostalgie et résistance des chemins de fer p.7

L‘Expression et contenu politique p.9

Démonter les craintes de seuil p.10

Des tactiques variées p.12

Construction d‘un système ferroviaire p.14

Détecter les transports nucléaires p.16

Symboles de danger pendant le transport de matières radioactives p.17

Observation des trajets p.18

Arrêter les trains p.18

Vitesse, masse, distance de freinage p.19

Action de freinage d‘urgence p.19

LE BARRAGE p.20

Les barrages assis p.21

Barrages techniques p.23

L‘enchaînement...avec des tuyaux p.24

L‘enchaînement...sur un bloc de béton p.26

L‘enchaînement...en pyramide p.27

Le barrage grâce à l‘escalade p.28

Des barrages à l‘aide de trépiers p.29

Barrages matériels p.30

À la mémoire de Sébastien Briat p.31

SABOTAGE p.33

Déballaster p.34

Les scies et les vis p.36

Levier et coude p.37

Sabot pour rails p.39 _ Crochet pour caténaires p.41

Incendies sur les câbles p.44

Sabotage plus spécifique p.46

RÉSISTANCE AUX TRANSPORTS NUCLÉAIRES – PRÉSENT ET À VENIR p.48

Transport de minerai d‘uranium Hambourg – Narbonne p.49

Construction d‘une ligne de transports nucléaires à Bure p.51

CHRONOLOGIE DES TRANSPORTS DE DÉCHETS NUCLÉAIRES CASTOR À GORLEBEN p.55