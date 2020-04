En lutte contre les CRA ! [volume 2]

Voix et combats de l’intérieur, solidarités à l’extérieur pour entraver la machine à expulser (mars-novembre 2019)



Deuxième volume retraçant un bon nombre de luttes à l’intérieur et à l’extérieur des centres de rétention administrative français.

Sommaire :

- Introduction

- Témoignages de prisonnie·er·es

- Des prisonnières du CRA du Mesnil-Amelot racontent les conditions d’enfermement et leur quotidien

- Mouvements de lutte au CRA de Lyon Saint-Exupéry

- La Poste balance des sans-papiers

- Des luttes collectives

- Tentatives d’évasion et punition collective

- Lettres et communiqués de septembre-novembre 2019

- Témoignages de novembre 2019