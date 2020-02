Réflexions à propos de la ZAD : une autre histoire

Un regard en arrière un an après les expulsions



« J’ai écrit ce texte au printemps 2019. Il était en anglais, pour un public anglophone, parce qu’il n’y avait presque pas d’information disponible, et j’étais fatiguée de répondre toujours cette même question : "Mais merde, qu’est-ce qu’il s’est passé ?". C’était aussi douloureux d’en parler, il me semblait plus simple d’avoir quelque chose d’écrit et partageable. »

Sommaire :

- Introduction de CrimethInc

- Toile de fond

- ZAD 2010

- Qu’est-il arrivé à la ZAD ?

- Les tensions au sein du mouvement

- Les expulsions d’avril 2018

- Depuis les expulsions d’avril-mai 2018

- Forces et faiblesses

- Tactiques autoritaires

- Regards en arrière