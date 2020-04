Laïcité néo-coloniale



La laïcité est invoquée depuis plusieurs années comme une des valeurs fondamentales de la république. Elle y enseignée à l’école et il existe aujourd’hui une charte de la laïcité, promue par l’état français. On peut y lire que la laïcité « garantit l’égalité entre les filles et les garçons », qu’elle repose sur une « culture du respect » et les élèves sont tenu∙e.s de par leurs « réflexions et activités » de « faire vivre la laïcité ». Certain∙e·s parlent désormais de « pédagogie de la laïcité ».

Des formations « laïcité et valeurs de la république » sont proposées gratuitement pour les travailleurs sociaux, éducs, animateurs qui interviennent dans les quartier populaires.

- Formations prodiguées par la préfecture !

Par ailleurs les musulman∙e·s sont régulièrement accusé·e·s de remettre en cause le principe de laicité et la loi de 1905.

Essai de détricotage.