Du blocage de l’économie à la construction de l’autonomie

Deux entretiens avec des militants libertaires du mouvement piqueter@s argentin



Cette brochure propose d’abord un aperçu historique de l’évolution du mouvement piquetero en Argentine depuis la seconde moitié des années 1990 jusqu’à 2017, puis deux entretiens avec des compagnons piqueteros, militants au sein de deux structures du Mouvement des Travailleurs Désoccupés (MTD), à propos des différentes tendances du mouvement piquetero, de l’autogestion, des rapports entre les organisations piqueteras et l’État notamment sur les questions du travail et de l’argent, etc.

Sommaire :

- Introduction

- Entretien avec Fabrice, militant de la Fédération d’Organisations de Base (FOB)

- Entretien avec Fernando, militant de la Fédération d’Organisations en Lutte (FOL)

- Annexe