L’avenir est une arnaque

Réflexion autour du non-désir d’enfant



Contre « l’hégémonie de la pensée nataliste et les conséquences qu’elle entraîne », ce texte y oppose, dans une perspective anarchiste, une réflexion autour du non-désir d’enfant.

« L’avenir, tel que nous l’imaginons actuellement, nous semble bien sombre. Que ce soit tel que promis par un capitalisme effréné ou par des révolutionnaires béats, pour nous, il s’apparente à une bonne grosse arnaque. Cette vision peut certes sembler pessimiste, cependant il n’est pas question d’attendre que les choses se passent sans rien faire. Lorsque l’on se noie, rien n’empêche de se débattre ; et même si il y a peu d’espoir, au moins on aura fait notre possible. Qui sait, des fois, cela peut nous sauver. Nous refusons de participer de façon positive à ce monde en y mettant de nouveaux êtres humains et par là de participer à son avenir. »