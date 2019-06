St-Denis (93) : cantine en soutien à infokiosques.net, le 23 juin 2019 au Landy Sauvage



mis en ligne le 14 juin 2019.

Dimanche 23 juin 2019, la cantine mensuelle du Landy Sauvage [1] se tiendra en soutien au site infokiosques.net, véritable espace de ressources virtuelles libre et gratuit où sont disponibles et téléchargeables un nombre incalculable de brochures [2].

« Dans le monde merveilleux des infokiosques, l’information n’est pas soumise aux logiques commerciales, publicitaires, spectaculaires, financières qui ligotent les médias classiques et puissants. Elle n’est pas centralisée, standardisée, reproduite à l’identique en quantités industrielles et officielles. L’information est réappropriée par des individus, des collectifs, rediffusée au gré des envies et des luttes sociales. »

Extrait du texte Qu’est-ce qu’un infokiosque ? [3]

Pour fêter l’arrivée de l’été, et maintenir sa volonté de soutenir des projets et luttes en cours, la cantine du Landy Sauvage [4] vous propose donc de venir nombreux·ses vous délecter de ses repas savoureux. L’intégralité des fonds récoltés servira à aider le site infokiosques.net dans son fonctionnement.

Cantine de soutien à prix libre & vegan.

Service à partir de 19h et on finira en musique !

Au squat Landy Sauvage

166, rue du Landy

Saint-Denis 93200

Métro Carrefour-Pleyel (ligne 13) / RER D Stade de France-Saint-Denis / Bus 173, 139 (arrêt Landy-Pleyel) et 255 (arrêt Landy-Ornano)

N’hésitez pas à venir dimanche matin entre 11h et 13h30 pour donner un coup de main à la préparation de la cantine. L’occasion de nous rencontrer et de discuter en épluchant des légumes !

[1] Depuis un an, l’espace squatté et collectif du Landy Sauvage a pris vie. Une cinquantaine de personnes s’y organisent au quotidien dans un esprit d’entraide et d’autogestion, et permettent aux portes de s’ouvrir le plus régulièrement possible pour toutes et tous.

[2] Si vous souhaitez organiser vous-mêmes une cantine en soutien à vos luttes, c’est possible et même prévu ! Nous serons ravi·e·s de vous donner un coup de main et de mettre à disposition notre matos de cantine alors passez nous voir ou contactez-nous : cantinedulandy@@@riseup.net.

[3] Publié sur le site le 15 août 2003, puis en 2015 dans le flyer de présentation d’infokiosques.net.

[4] Le Landy ouvre également ses portes tous les jeudis de 19h à 21h pour l’atelier d’autoréparation de vélo. En plus des évènements ponctuels, plusieurs autres activités régulières s’y déroulent déjà comme des cours de français, une pratique de danse contact sans mecs cis, ou encore des répétitions et des réunions.