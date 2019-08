Apprendre à se créer des armes

Trajectoires de premières luttes de salarié.e.s du secteur associatif



Cette brochure fait suite notamment à une première expérience de salariat associatif qui a poussé son auteure à prendre position et à se questionner sur les rapports de pouvoir et d’exploitation dans ce genre de contexte.

« Il y a l’actualité de la fin des contrats aidés et l’augmentation du recours au service civique qui posent de manière plus aiguë la question de l’emploi dans les associations. La pression économique qui fait qu’il y a toujours beaucoup plus urgent que de penser à notre fonctionnement, que de considérer nos conditions de travail. Il y a cette intuition que la jeunesse et le peu d’expérience professionnelle y sont pour quelque chose dans ce qu’on accepte de faire, dans ce qu’on refuse de dire. »

Sommaire :

- Point de départ

- 1. Où l’on part au front, la fleur au fusil

- 2. Où l’on analyse le champ de bataille pour revoir sa stratégie

- 3. Où l’on bricole ses armes

- 4. Où l’on raconte ses victoires

- Partager ses munitions