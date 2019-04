Comme une étincelle en travers de la gorge



Compil de textes traduits de l’italien à propos des deux opérations répressives à Turin, Trento et Rovereto du début de l’année 2019.

Sommaire :

- L’Asilo non si tocca (Opération "Scintilla")

- Le dîner du dimanche peut être spécial (lettre de Lorenzo depuis la prison de Turin)

- Le coeur au-delà des barreaux (texte diffusé à Trento)

- Ils nous disent que "la pacchia e finita"... (texte diffusé à Gênes)

- ... Mais ça continue encore et encore (liste d’actions de solidarité)

- Rendez-vous et initiatives à venir

- Initiative contre la censure en taule