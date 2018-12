Des animaux assoiffés de liberté



Combien de marches pacifiques avant la « fermeture des abattoirs » ?

Combien de pétitions pour mettre fin aux massacres ?

Combien de réformes avant que tous les animaux ne soient libres ?

Combien de lois pour en finir avec l’expérimentation animale ?

En assumant une position antispéciste anarchiste, cette brochure critique les positions réformistes et pro-étatiques de différents courants antispécistes français, et s’attaque également aux principes de domestication et de contrôle humain sur la vie des animaux (y compris quand c’est "pour leur bien").