infokiosques.net

Amsterdam (Pays-Bas) : Anarchist bookfair le 10 novembre 2018



mis en ligne le 2 septembre 2018.

L’Anarchist Bookfair d’Amsterdam continue pour une seconde édition ! Après la grande réussite de l’an passé, lors de l’anniversaire de la bibliothèque anarchiste Bollox, nous allons continuer à diffuser des livres, des zines, des brochures, des vêtements, des badges, avec la présence d’éditions et de distros, et au programme des ateliers, des projections de films, des discussions, de la bouffe vegan et une journée qui se terminera en musique.

Nous organisons tout ça pour aider à construire un mouvement anarchiste qui puisse résister à la violence du capital et de l’État. Dans ces temps d’essor de l’extrême droite, il est important de se concentrer dans la construction d’infrastructures anarchistes pour un mouvement autonome, militant et actif. Les Anarchist bookfairs sont des moments importants qui font partie de cette démarche. Ils sont des endroits parfaits pour rencontrer de nouvelles personnes et discuter de nouvelles idées, pour échanger de nouveaux textes et du matériel de propagande et d’action.

Cette année, l’Anarchist bookfair aura lieu au Dokhuis, Plantage Doklaan 8, 1018CM Amsterdam. L’ouverture se fera à partir de midi.

Contact et infos supplémentaires :

anarchistbookfairamsterdam@@@riseup.net

https://anarchistbookfairamsterdam.blackblogs.org/