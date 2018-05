infokiosques.net

Malmö (Suède) : foire du livre anarchiste, du 15 au 17 juin 2018



mis en ligne le 13 mai 2018.

Du 15 au 17 juin 2018, se tiendra une foire du livre anarchiste à Malmö, précisément à la Sofielunds Folkets Hus.

L’objectif principal est de présenter des livres et d’autres types de publications issues du spectre anarchiste, ainsi que d’organiser des discussions, des conférences et des ateliers.

Nous pensons qu’il est nécessaire d’apprendre des différentes expériences de luttes passées et en cours, et de partager nos idées. Diffuser ces théories et ces pratiques alimente et renforce notre mouvement localement et globalement. C’est pourquoi nous voulons inviter des gens de différents endroits à venir et à participer.

Si vous souhaitez organiser une conférence, une discussion ou un atelier, ou si vous voulez apporter votre distro à la foire du livre, contactez-nous le plus tôt possible pour que nous puissions organiser ça ensemble. L’organisation de la foire du livre anarchiste est toujours en cours, si vous avez des idées ou des suggestions à partager, envoyez-nous un email : anarchistbookfairmalmo@@@riseup.net !