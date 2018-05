Vos guerres, nos corps



Critique de l’idéologie républicaine française, raciste et islamophobe, écrite pendant l’hiver 2015-2016 et publiée initialement dans le fanzine féministe Hors-Je(u). Il y est notamment question des figures de lafemmefrançaise et de lafemmevoilée.

Sommaire :

- La République est une femme

- Le féminisme est français

- Seules les autres sont soumises

- Faire la guerre au nom des femmes

- Féministes contre la guerre