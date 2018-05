Une vision non­-euclidienne de la Californie comme d’un espace froid où être au monde

Imaginer une utopie

non­-euclidienne, non­-européenne, non­-masculiniste



Réflexions sur le concept d’utopie, par Ursula Le Guin, auteure étasunienne de science-fiction.

"L’utopie rationaliste est un « power trip ». C’est une théocratie déclarée par un décret exécutif, et maintenu par le pouvoir de la volonté. Et comme son principe est le progrès, non pas le processus, elle ne contient pas de présent habitable, et parle seulement au futur. Et au final, la raison elle-même finit par devoir la rejeter."