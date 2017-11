Novembre 2017 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 31 octobre 2017.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Mercredi 1er novembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Vendredi 3 novembre à 19h00

Projection de Gildas a quelque chose à nous dire

film de Just et Tristan Philippot, 45 minutes, ​Couleur

"Mon grand frère est parti sans dire un mot… A vrai dire, je n’ai jamais su ce qu’il pouvait ressentir, ni si il m’aimait… Avant que les incertitudes ne s’installent à jamais, j’ai décidé de finir le film qu’on avait commencé dans sa dernière année, dans l’espoir de trouver une réponse, une preuve…"

Les réalisateurs, Just et Tristan Philippot ont filmé leur frère Gildas, polyhandicapé de naissance, durant la dernière année de sa vie, pour tenter de communiquer par-delà les mots, lui donner une voix. Un essai cinématographique à la première personne du pluriel.

Samedi 4 novembre de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mardi 7 novembre

19h30 Projection du film "La dialectique peut-elle casser les briques ?", film de René Viénet, 1973, 82’

Un film de karaté. Le premier film entièrement détourné de l’histoire du cinéma. Une épitaphe pour quelques copines et copains. Un délire situationniste.

Mercredi 8 novembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 11 novembre de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mardi 14 novembre

19h30 Projection de "Get Rid of Yourself", film de Bernadette Corporation, 2003, 64’

Témoignages d’émeutiers et textes apocryphes au service d’un éloge incertain de la violence ? Étude en acte des stratégies de récupération des débordements contestataires ? Entre hallali et constat pessimiste, "Get Rid of Yourself" dissimule son objet pour mieux en préserver la complexité. Attentats du 11 septembre, sommet du G8 de Gênes, Chloë Sévigny et mannequins Chanel s’y croisent et dessinent le contre-portrait d’une époque.

Mercredi 15 novembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 18 novembre de 14h00 à 18h00

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mardi 21 novembre

19h30 Projection du film "Ghetto Expérimental", film de Jean-Michel Carré, 1975, 100’

Premier film sur l’université de Vincennes Paris VIII. Après mai 68, n’importe qui pouvait y venir suivre les cours, sans bac, ni diplôme. Ce film n’a pas pour but de dresser le recensement des activités de Vincennes, ni de justifier Vincennes, mais se veut plutôt un document sur la signification politique de Vincennes et de l’Université en général.

Mercredi 22 novembre de 16h30 à 19h30

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Mercredi 22 novembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 22 novembre à 19h30

Cycle "Cinéma et révolution au Portugal"

Le coup d’Etat militaire du 25 avril 1974 au Portugal a mis fin à 48 ans d’une dictature ultra-catholique à la pétain et, quelques années plus tard, au plus vieil empire colonial de l’Histoire. La période qui suivit, qualifiée alors de Processus révolutionnaire en cours (P.R.E.C.), vit fleurir de nombreuses et fécondes initiatives politiques, allant de l’auto-gestion ouvrière à une réforme agraire protéiforme, en passant par des occupations massives de logements vides. C’est également une occasion en or pour de nombreux révolutionnaires et cinéastes européens, galvanisés par la séquence historique ouverte par mai 68, de venir prendre des images et participer à cette "révolution au bout de l’autoroute". Il s’agit donc pour nous de s’attaquer à un très riche corpus de films, souvent peu connus et diffusés, afin de nourrir une critique collective sur les contradictions d’une "révolution" qui a échoué mais aussi de réfléchir aux rapports entre le cinéma et le politique.

Projection du film "Ligne rouge", de José Filipe Costa, 2011.

En 1975, l’équipe de Thomas Harlan a filmé l’occupation de la propriété agricole de Torre Bela par des ouvriers au chômage, dans le centre du Portugal. 35 ans après, Ligne rouge revisite ce film emblématique de la période révolutionnaire portugaise : de quelle manière Harlan est intervenu dans les événements qui paraissent se dérouler naturellement devant la caméra ? Quel a été l’impact sur la vie des occupants et dans la mémoire de cette période de l’Histoire ? Qui a influencé le plus l’autre ? Le réalisateur ou les ouvriers agricoles ? Le film de José Filipe Costa pose ainsi la question des limites du cinéma en tant que geste d’intervention politique.

[La bande annonce : https://vimeo.com/21989370]

Samedi 25 novembre à partir de 12h30

Repas de quartier au Rémouleur

Le Rémouleur vous invite à nouveau à un repas de quartier, ouvert à toutes et à tous ! Vous pourrez en profiter pour découvrir ou redécouvrir le Rémouleur : lieu de lutte, de critique sociale, d’échange d’idées et de pratiques, de projections, de prêt de livres et … de bons repas !

On vous prépare un plat végan proposé à prix libre ; si vous en avez envie, apportez un petit dessert ou une boisson ! Et si vous jouez de la musique, all instruments are welcome !

Samedi 25 novembre de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mardi 28 novembre

19h30 Projection de "Votre enfant m’intéresse" , film de Jean-Michel Carré, 1981, 90’

Le film analyse les idéologies, les étapes et les choix politiques qui ont abouti à la conception contemporaine et dominante de l’éducation. Des scènes réelles, filmées à l’école Vitruve, mettant en scène des façons d’apprendre différentes autour de projets en contrepoint de scènes de fiction historique illustrant la place de l’enfant depuis l’ancien régime (milieu du XVIIe siècle) à nos jours, interrogent les valeurs qu’on nous présente comme intemporelles alors qu’elles ne sont qu’idées reçues.

Mercredi 29 novembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 2 décembre de 15h à 17h

Permanence d’aide juridique pour le logement

« Et ToiT ? » propose des permanences d’info et de soutien entre habitants (accès à l’hébergement et au logement, expulsions, habitat indigne).

Samedi 2 décembre de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 16 décembre

Soirée de soutien au Rémouleur et à Paris-luttes.info, à la Parole Errante.

Plus d’infos bientôt !

Flyer du programme (nov. 2017)