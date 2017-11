Appréhender les tragédies dans un monde sans dieu



Quels sont les liens entre la connaissance des fossiles et l’appréhension de la tragédie ? Entre chercher à comprendre et prétendre expliquer ? Entre le punk et la théorie de l’évolution ?

C’est pour discuter de ces questions que ce texte a été écrit par Greg Graffin, chanteur de Bad Religion et chercheur en biologie de l’évolution. Il y développe la vision du monde naturaliste qui lui permet de construire sa réflexion logique en se passant de dieu.