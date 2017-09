infokiosques.net

Parution de la 5e édition du "Guide d’autodéfense numérique"



mis en ligne le 14 septembre 2017.

Bonjour,

Le Guide d’autodéfense numérique récidive, paré de sa nouvelle mise à jour, afin de fournir conseils et recettes adaptés pour s’orienter dans les méandres parfois hostiles de la jungle numérique.

Ce Guide présente l’« absence d’intimité » du monde numérique et propose des méthodes pour ajuster ses pratiques quotidiennes en conséquence. L’évolution de ce monde ne semblant pas prête de s’arrêter, nous avons décidé de travailler sur une cinquième édition, adaptée aux dernières nouveautés. Le volume est d’ores et déjà disponible en version papier auprès des éditions Tahin Party, en version numérique à l’adresse guide.boum.org, et en librairie à partir du 14 septembre 2017.

Les technologies numériques, auxquelles il est devenu très difficile d’échapper, offrent des possibilités de contrôle et de surveillance jusque là inégalées. S’ils semblent souvent très pratiques, les outils numériques sont également de puissants atouts pour les dispositifs de surveillance et de répression. C’est à partir de ce constat, et de la détermination à ne pas se laisser contrôler par quelque Big Brother que ce soit, qu’un collectif s’est attelé il y a plus de sept ans à la rédaction du Guide d’autodéfense numérique.

Cette cinquième édition contient toujours deux tomes, mis à jour afin de prendre en considération les dernières révélations concernant l’état de la surveillance numérique ainsi que les dernières évolutions légales et techniques – notamment les nouvelles versions des systèmes Debian et Tails.

On trouve dans ce Guide d’autodéfense numérique des éléments de compréhension de l’outil informatique et de ses failles, des éléments de réflexion permettant d’élaborer et de mettre en place des « politiques de sécurité » et des outils permettant à quiconque d’apprendre et de répandre des pratiques de protection appropriées à chaque situation.

Pour en finir avec les illusions et les demi-solutions, apprenons et diffusons des pratiques d’autodéfense numérique !

Amitiés numériques.

L’équipe du Guide