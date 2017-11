On a les utopies qu’on mérite

Le revenu garanti



Je suis au chômage depuis plus de dix ans et, considérant cette expérience et les exclusions qui l’accompagnent, [le revenu granti] m’apparaît désormais comme une mesure qui conforterait le productivisme ambiant, la perte d’autonomie, les inégalités socio-économiques, culturelles et de genre et serait un recours bien insuffisant devant les désastres que provoque l’organisation du travail (et du chômage !).

J’explique en quatre temps mes inquiétudes au sujet de ces différentes dimensions.

Sommaire :