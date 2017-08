infokiosques.net

Victoria (Canada) : 12e Anarchist Bookfair les 16-17 septembre 2017



mis en ligne le 1er août 2017.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que se tiendra bientôt la 12e édition annuelle de l’Anarchist Bookfair de Victoria, British Columbia.

Le Bookfair est ouvert aussi bien aux anarchistes qu’aux non-anarchistes, avec des participant-e-s de toute l’Amérique du Nord et d’ailleurs. On y trouvera des tables de livres et d’info, des ateliers, des lectures, des projections de films, des présentations, et bien plus encore ! Venez participer ! Toutes les propositions pour les ateliers et tables sont à envoyer avant le 15 août 2017.

L’Anarchist Bookfair aura lieu à Fernwood NRG, Victoria, BC, Lekwungen Territory.

Contacts :

Tables / tables@@@victoriaanarchistbookfair.ca

Ateliers / workshops@@@victoriaanarchistbookfair.ca

Volontaires / volunteer@@@victoriaanarchistbookfair.ca

Infos / info@@@victoriaanarchistbookfair.ca

Plus d’infos, en anglais, sur le site de l’Anarchist Bookfair de Victoria :

http://victoriaanarchistbookfair.ca/