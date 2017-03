infokiosques.net

Bruxelles : activités à Acrata en mars-avril 2017



mis en ligne le 23 mars 2017.

Acrata

rue de la Grande Ile 32

1000 Bruxelles

acrata@@@post.com

Jeudi 30 mars – 19h30 - Projection

La nostalgia de la luz (documentaire de Patricio Guzmán, 2010)

Au Chili, à trois mille mètres d’altitude, les astronomes venus du monde entier se rassemblent dans le désert d’Atacama pour observer les étoiles. Car la transparence du ciel est telle qu’elle permet de regarder jusqu’aux confins de l’univers. C’est aussi un lieu où la sécheresse du sol conserve intacts les restes humains : ceux des momies, des explorateurs et des mineurs. Mais aussi, les ossements des prisonniers assassinés lors de la dictature de Pinochet. Tandis que les astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées, regardant littéralement dans le passé de l’univers, au pied des observatoires, des femmes remuent les pierres, à la recherche de leurs parents disparus, creusant dans un passé si récent dont la mémoire ne peut qu’inspirer d’âpres batailles contre le présent qu’on nous impose…

Avec une petite introduction sur le contexte dans lequel s’est déroulé le coup d’Etat de Pinochet.

Jeudi 6 avril – 19h30 - Projection

La lutte à Hambach contre les mines a ciel ouvert de lignite

Dans la région du Rhin en Allemagne, l’entreprise énergétique RWE exploite trois grandes mines à ciel ouvert pour extraire du lignite (houille brune), alimentant cinq centrales électriques. A part d’impliquer de nombreuses nuisances comme la destruction des forêts et des campagnes, les déplacements de villages, la pollution et les émissions cancérogènes, l’énergie sur base de lignite relève d’un intérêt stratégique pour le capitalisme et l’État allemand. Depuis plusieurs années, des résistances variées s’opposent à cette activité minière et sa continuelle expansion (33km² actuellement, 85 km² dans l’avenir). Les derniers mois, on a pu observer une forte recrudescence d’actions de sabotage et d’agir autonome contre les infrastructures minières, les intérêts de RWE, les dévastateurs de l’environnement.

Des compagnons actifs au sein de cette lutte viendront parler du développement de ce conflit et des perspectives qui s’y dessinent. Ce sera sans doute aussi l’occasion de s’interroger sur la pertinence de luttes spécifiques ou encore sur l’importance de l’énergie (sous toutes ses formes : nucléaire, fossile, gaz, solaire, éolienne, …) pour le maintien de la domination.

Jeudi 20 avril – 19h30 – Discussion

Avalanche n°10

Discussion autour du nouveau numéro de Avalanche, correspondance anarchiste internationale, qui sortira en mars et qui sera disponible à la bibliothèque.

Samedi 29 avril – 14h et le reste de la journée

Journée de discussion contre la technologie et son monde

Toute une journée autour de la lutte contre la technologie et son monde. Avec plusieurs discussions sur les nouvelles technologies mortifères telles que les biotechnologies et les nanotechnologies, sur la mise en cage de ce monde par « l’Internet des Objets » et les « Smart Cities » ainsi que des lectures de critiques de la société industrielle, projections de documentaires et un repas le soir.