infokiosques.net

Oakland (Californie) : 22e Anarchist bookfair de la Bay Area, le 22 avril 2017



mis en ligne le 6 mars 2017.

Le Bay Area Anarchist BookFair est un événement annuel qui réunit les gens intéressé-e-s et engagé-e-s dans des activités radicales pour se connecter, apprendre et discuter à travers des livres et des tables d’information, des ateliers, des discussions thématiques, le partage de savoirs, des projections de films, et bien plus encore !

Nous cherchons à créer un espace inclusif pour faire découvrir l’anarchisme à de nouvelles personnes, pour encourager un dialogue productif entre diverses traditions politiques ainsiq qu’entre des anarchistes de divers horizons, et créer une opportunité de disséquer les forces, faiblesses, stratégies et tactiques de nos mouvements.

L’Anarchist BookFair se tiendra le samedi 22 avril 2017, de 10h30 à 18h, à l’Oakland Metro Operahouse (630 3rd St, Oakland, CA, 94607, USA).

Contact : bayareabookfair@@@gmail.com

Plus d’infos sur bayareaanarchistbookfair.com.