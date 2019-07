Et si l’humain valait l’homme ?

Antisexisme et antispécisme : rapports d’un dominant



Les analyses développées dans ce texte conduisent à penser que les déterminants identitaires (les enjeux des dominations) jouent sans doute un rôle aussi important que les déterminants matériels (les enjeux des exploitations) dans le maintien de certaines oppressions.

Sommaire :

- Le spécisme, mais qu’est-ce donc ?

- Quelques difficultés

- Le masculin et l’humain : l’instrumentalisation des corps

- Les femmes sont vues comme corps sexuel

- Les animaux sont perçus comme corps carné

- Domination et instrumentalisation

- Usage sexuel et consommation orale

- L’exploitation identitaire des dominé-es

- Changer de civilisation

Texte tiré d’un article paru en 1999 dans le recueil Nouvelles approches des hommes et du masculin.