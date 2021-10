Comment fonctionne infokiosques.net



mis en ligne le 1er octobre 2021.

INFOKIOSQUES.NET est un site internet géré par un collectif de gens participant à des infokiosques, des distros, des éditions autogérées.

INFOKIOSQUES.NET nous sert a :



o faire connaitre le(s) monde(s) de l’infokiosque

o permettre leur multiplication en proposant :

des conseils

des brochures à télécharger et/ou à commander

o et aussi à :

intensifier les relations entre les gens qui font des infokiosques, distros, éditions autogérées

Le collectif INFOKIOSQUES.NET s’organise par le biais de de deux listes de discussion qui du coup sont aussi les e-mails de contact du collectif :

discutaille (at) infokiosques.net pour tout sauf :

les questions purement techniques qui sont sur racine (at) infokiosques.net

le contenu



Si tu souhaites proposer une brochure ou des news sur le site d’infokiosques.net, il y a toutes les informations sur cette page "Proposer une brochure".

Tu fais partie d’un infokiosque ?

On peut te rajouter dans des gens et des lieux. Il peut même être envisageable de se rencontrer et rejoindre sur le long terme dans le collectif d’infokiosques.net. Contacte nous.

Pour cela, envoyez un mail à discutaille (at) infokiosques.net

POUR ÊTRE TENU-E AU COURANT

des nouvelles publications parues sur le site et/ou diffusées par les distros et infokiosques présents sur le site

des nouvelles ouvertures/fermetures d’infokiosques

Abonnez-vous a notre Super-Bulletin

Côté technique

Ce site utilise le système de publication SPIP.

Il était hébergé chez boum.org jusqu’à mai 2018, mais est depuis hébergé chez Immerda.

On peut syndiquer les articles avec ceci.

Il est plus joli avec Firefox, et pour aller plus loin dans l’anonymat, avec Tor Browser.

Pour toute question technique : racine at infokiosques.net.

A bientôt

(et vive l’anarchie dans la bonne humeur !)