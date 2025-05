J’ai pas choisi d’être homo, mais je décide d’être pédé

"Dans ce texte, je tente d’expliquer pourquoi je me dis désormais "pédé", de mettre des mots sur l’importance et le sens nouveau que ça a pour moi. J’essaie d’y répondre à ces petites phrases qui ne passent plus et pourtant se répètent, et de mettre en évidence le fossé qui m’apparaît de plus en plus évident entre ma réalité et celle de mon entourage cis-hétéro."