Vélovalidismes

Le vélo-validisme, c’est le postulat selon lequel « tout le monde devrait pouvoir faire ceci ou cela à vélo » (…) Le vélo-validisme, c’est aussi croire que l’on peut estimer les capacités d’une autre personne (…) Le vélo-validisme, c’est croire que la capacité de faire un effort rend une personne plus estimable (…) Le vélo-validisme c’est croire que la personne est handicapée à cause de ses particularités physiques (…) Le vélo-validisme, c’est une culture d’héroisation de la force et de l’effort physique (…) Le vélo-validisme, c’est croire qu’on a pas besoin de faire attention aux autres.