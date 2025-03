Alternatives au flicage basées sur la justice handie

"Nous avons été chargés d’imaginer et de construire un monde où tout le monde a le pouvoir de vivre sa meilleure vie sans craindre d’être soumis à la police, la discrimination, la violence ou l’isolement. Nous devons tous.tes participer à bâtir des collectifs durables qui peuvent survivre aux tempêtes politiques, environnementales et sociales qui nous entourent à l’échelle mondiale – des communautés où nous pouvons exister en tant que nous-mêmes sans peur.

Nous méritons tous.tes les ressources, soutien, formation et éducation pour prendre soin de nous-mêmes et les un.es les autres. Suivant les principes de justice pour les personnes handicapées décrits par Sins Invalid, nous proposons ces principes comme alternatives au maintien de l’ordre et à l’incarcération."