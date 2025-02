Heineken en Afrique Colonialisme, violences sexuelles et génocide

« Heineken est l’un des fleurons de l’industrie néerlandaise. Présente dans 190 pays, l’entreprise est un symbole de la mondialisation galopante et du capitalisme triomphant. »

Cette brochure compile deux articles suite à la publication d’un livre sur le rôle d’Heineken en Afrique en 2018. Cette entreprise paye de nombreux.ses communicant.es pour se faire mousser une image sociale et vertueuse de l’environnement. Soutien à des dictatures, participation à des violences sexistes et sexuelles, participation au génocide du Rwanda... Ces textes permettent de mieux comprendre le rôle de la bière dans les massacres, et la place de cette multinationale dans le colonialisme.