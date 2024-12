Racisme et néocolonialisme français

« Esclavage, colonisation, Françafrique et racisme systémique en France, c’est l’objet de [cette] brochure de l’association Survie.

Ce texte vise à fournir quelques réflexions sur les liens entre le colonialisme, la Françafrique et le racisme. Il vise aussi à faire des ponts entre les mouvements anticoloniaux, antiracistes et décoloniaux actuels pour nous renforcer mutuellement et trouver des axes de luttes communes.

Le racisme moderne, construction développée pour justifier l’esclavage et la colonisation entre le 16ème et le 19ème siècle, structure encore la société française. Il continue d’imprégner les politiques menées par l’État français dans ses anciennes colonies africaines, dans les territoires jamais décolonisés et dans le traitement des personnes descendantes de colonisé-e-s en France. L’idéologie de la "grandeur de la France", si consensuelle dans l’hexagone, occulte systématiquement que la richesse et la puissance française se fondent sur l’exploitation des peuples (néo)colonisés, dont les vies, du fait du racisme, sont moins considérées. »