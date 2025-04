Entre océans, forêts et volcans. La lutte radicale mapuche

« Dans les territoires habités par les communautés mapuche, dont les terres furent accaparées par des investisseurs capitalistes, défigurées par les exploitants forestiers, ravagées par les entreprises énergétiques, polluées par les industriels et colonisées par des suppôts de l’État chilien, les dernières décennies ont été marquées par une lutte incessante.

La lutte radicale mapuche nous inspire pour sa continuité, pour son rejet catégorique de toute tutelle étatique, pour son combat acharné contre l’exploitation et la spoliation capitaliste, pour son choix de l’action directe contre l’extractivisme et la dévastation de la terre et du vivant. »

Ce recueil rassemble des textes issus de la résistance mapuche dans les territoires sous domination de l’État chilien. Précédés d’une analyse historique de la lutte radicale mapuche, ces textes

couvrent un an de lutte (de 2021 à 2022).