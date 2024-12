Kazakhstan. Récits du soulèvement de janvier 2022

Recueil de textes écrits pendant le soulèvement qui a eu lieu au Kazakhstan en janvier 2022.

Sommaire :

- Introduction (A$AP Révolution et Camarade, février 2022)

- Soulèvement au Kazakhstan : entretien et analyse (Crimethinc, 6 janvier 2022)

- Explosion au Kazakhstan : révolte des travailleurs, jeunes chômeurs, banlieues pauvres (Comunismo de consejos y Autonomia de clase, 6 janvier 2022)

- Soulèvement de travailleurs et de chômeurs au Kazakhstan (Comunismo de consejos y Autonomia de clase, 7 janvier 2022)

- Manifestations au Kazakhstan : cinq clefs pour comprendre ce qui se passe (communia.blog, 7 janvier 2022)

- Le Kazakhstan après le soulèvement : récits de témoins à Almaty et analyse d’anarchistes russes (Crimethinc, 12 janvier 2022)