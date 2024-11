"Cette brochure est pour toi :

Si tu n’y connais pas grand chose à la mécanique mais que tu voudrais éviter de te faire balader au moment d’acheter une voiture.

Si tu veux pouvoir évaluer combien de sous tu es prêt.e à lâcher dans cette opération en fonction des galères qui pourraient s’annoncer, de tes ressources en méca. Parce qu’entretenir une voiture, ça coûte méga cher !"

SOMMAIRE

1. Qu’est ce que tu veux comme bagnole ?

2. Combien de sous tu es prêt.e à lâcher ?

3. Attention où tu mets les pieds !

4. Le premier coup de fil est super important

5. La rencontre ! Et la liste des infos à connaître sur la voiture avant de l’acheter

6. À toi de jouer ! Le contrôle visuel et manuel

7. Ouvre bien tes oreilles pour l’essai routier !

8. La négo et la décision finale