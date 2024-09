Brochure parue initialement en Normandie en mars 2024, à propos des réformes visant les chômeur·euses, allocataires des minima sociaux et autres galérien·nes, et de l’importance de la lutte contre la société du travail et de l’exploitation.

« La guerre aux pauvres est une prérogative du pouvoir. Le capitalisme s’est d’ailleurs développé là-dessus : il naît par le fer et par le sang. Les nouvelles réformes économiques en France – comme ailleurs dans le monde – visent à mettre au pas la plus grande partie de la population dans un capitalisme en restructuration ayant de plus en plus de mal à dégager de la valeur. La parenthèse des quelques garanties sociales en échange de la docilité au système se referme, annonçant une nouvelle brutalisation des rapports sociaux. Transformer la guerre aux pauvres en guerre des pauvres n’en devient que plus urgent ! »