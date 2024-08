Que c’est bon d’avoir mal

"Que c’est bon c’est une brochure qui parle de pourquoi ça peut faire kiffer d’avoir mal ! Y a des témoignages d’expérience perso, une interview, des extraits de bouquins et de podcast sur le sujet. Ça parle un peu de comment la douleur est reliée au plaisir dans le cerveau, de comment concilier BDSM et féminisme, ça explique comment fabriquer un martinet de récup ou utiliser des objets de sa maison… bref un peu de théorie et de pratique sur le masochisme !"