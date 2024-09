Le Q trans Genre, transitude et sexualité

Le Q trans, c’est un fanzine qui parle des liens entre genre et sexualité, dans une perspective transmatérialiste.

Est-ce que l’orientation sexuelle a toujours existé ? En quoi le désir masculin construit la féminité ? Est-ce que les pédés c’est des hommes ? Pourquoi tant d’hommes trans ont d’abord été lesbiennes dans leur vie ? Comment l’hétérosexualité conditionne les transitions ? Ça vient d’où, la dysphorie ? Est-ce que c’est vrai que les hormones ça donne envie de baiser ?

Ce fanzine aborde ces sujets et bien d’autres, séparés en deux parties.

Dans la première, on met les identités à la poubelle en expliquant comment le genre et la sexualité sont indissociables dans le patriarcat.

Dans la deuxième, on applique ce constat à la sexualité des personnes trans en décortiquant plein de mécanismes cissexistes.

Et y a plein de memes !!

Bonne lecture !