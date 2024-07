Guide de sécurité numérique pour travailleureuses du sexe

Il y a quelques années, le collectif féministe queer Cypher Sex a rédigé et publié un excellent guide sur la sécurité numérique pour les travailleurs du sexe.

Inspirxées par leur travail et concernxées par la thématique, nous l’avons traduit vers l’allemand et le français et adapté au contexte suisse - mais la grande partie du contenu n’est pas lié au contexte suisse.