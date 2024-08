Cette brochure est issue des réflexions de quelques personnes qui ont eu envie d’échanger et de communiquer collectivement sur leurs consommations de drogues.

Parce que les drogues sont partout : alcool, cannabis, tabac, substances chimiques légales ou illégales et autres plantes hallucinogènes… [...]

L’objectif de cette brochure, tout comme celle dont nous nous inspirons : Guide de navigation en eaux troubles, est de : « se bricoler des outils pour soi-même en temps de tempête [ou quand tout va bien] et pour faciliter la coordination entre soi et ses soutiens ».

Cette brochure ne vise pas à diaboliser les consommations de drogues ni au contraire à les banaliser. Il s’agit ici de prendre au sérieux ces pratiques, de ne pas les nier, de les accepter en partant du point de départ qu’elles existent et de fait, occupent un grand espace dans la société. Cette brochure n’est pas un outil pour se sevrer ou arrêter de consommer, sauf si c’est ton besoin. Le but étant de mettre à plat tes forces, tes ressources et tes difficultés pour t’aider à t’approprier tes consommations et les vivre sereinement dans le cadre qui te fait du bien.