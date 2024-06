Pour une santé mentale autogérée

C’est dur de prendre soin de soi, surtout quand ça ne va pas dans la tête. Et on ne devrait pas se retrouver avec la charge mentale de gérer le zbeul dans notre esprit. Ca a pris du temps, mais j’ai réussi à mettre en place tout un tas de petits trucs qui m’aident à mieux gérer au quotidien. Que ça soit dans ma tête, ou dans un carnet, je m’impose tout un tas de petits “exercices” que j’ai imaginé ou que l’on m’a recommandé, et qui m’aident. Alors voilà, j’avais envie de partager tout ça, parce que le Care, c’est prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des autres.