"Ce guide est le résultat du travail de militants bénévoles et non de spécialistes. Il est basé sur des recherches effectuées à partir de sources publiques, de ce que nous en avons retenu et de ce que nous en avons compris.

Ce guide n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il ne s’agit ni d’un document à valeur juridique, ni d’un travail universitaire ou journalistique professionnel.

Ce guide se compose essentiellement de fiches synthétiques sur des entreprises que nous considérons comme complices du massacre du peuple palestinien, car elles entretiennent des liens avec le complexe militaro-industriel israélien.

Ce guide est un document militant, pensé pour l’action. Face à l’urgence de la situation, les palestiniens nous demandent d’agir, là où nous nous trouvons. Les entreprises listées dans ce guide sont implantées partout en France. Nous pouvons et nous devons agir contre les coopérations, la production et le transport d’armes et de matériel militaire à destination d’Israël. Allons à la rencontre des travailleurs des secteurs concernés et de leurs syndicats, organisons-nous collectivement, arrêtons définitivement d’armer Israël ! "