Ce guide a vocation à être un pense-bête ainsi qu’une base de travail pour les personnes souhaitant faire street médics. À ce titre il ne rentre pas dans les détails des conseils légaux et organisationnels habituels de manif’ : si vous souhaitez vous renseigner sur ces sujets et les manifs en général, vous trouverez des liens utiles dans la section “Ressources”, ainsi que sur le wiki dédié et plus exhaustif sur lequel est basée cette brochure :

https://medicaction.org/wiki