“Dans ce moment j’étais devenu indifférent à l’eau que l’inondation faisait lentement remonter sur les semelles de mes baskets. Rayonnant à travers la fumée qui envahissait l’atmosphère, prenaient place les échanges victorieux des esprits revitalisés qui avaient été étouffés par une obscurité asphyxiante. Alors que simultanément des âmes revigorées se mettaient à l’unisson à ériger des barricades expéditives. Dans ce moment les lumières clignotantes des alarmes incendie illuminaient les tâches pourpres qui réclamaient de l’attention alors qu’elles s’étalaient sur la surface pâle. Les gens passaient sur le chemin pour aller d’un bloc à l’autre. Les visages étaient couverts pour éviter d’inhaler la fumée. Rendant impossibles de distinguer entre la connaissance et le parfait inconnu. Dans ce moment il y avait un familiarité dans les yeux de tous qui transformait un sentiment réciproque en une émotion ineffable…”

Le matin du 1er février 2017 à la prison James T. Vaughn dans le Delaware aux États-Unis, les prisonniers s’emparent d’un bâtiment y prenant plusieurs otages. Cette brochure est une traduction de deux recueils de lettres dans lesquels les participants à la mutinerie reviennent sur leur geste, ses motivations et ses conséquences. Ces textes présentent un témoignage de la révolte contre la prison et l’état par ceux qui l’ont vécu et continuent à la vivre.